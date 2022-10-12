Развеян миф о вреде привычки запивать еду водой Гастроэнтеролог Кашух развеяла миф о вреде привычки запивать еду водой

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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что расхожее мнение о том, что жидкость разбавляет пищеварительные соки и мешает пищеварению не имеет под собой научных доказательств. По её словам, если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Эксперт добавила, что недостаточное потребление воды может также привести к образованию запора.

Если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Водный баланс очень важен для всего организма. Поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества, — поделилась Кашух.

Она при этом предупредила, что употреблять следует негазированную воду, так как сладкие напитки способствуют набору лишнего веса из-за большого количества сахара.

Врач-диетолог Алексей Ковальков ранее заявил, что употребление мочегонных и слабительных средств для того, чтобы снизить вес, может привести к летальному исходу. Эксперт пояснил, что до 30% населения страдают от хронической почечной недостаточности, но не знают об этом. Врач добавил, что для выявления недуга необходимо сдать дорогостоящие анализы.