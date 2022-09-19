Россиянам рассказали о вреде ночных тренировок Российский тренер Помазной: занятия спортом ночью могут вызвать нарушения сна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Занятия спортом по ночам могут повлечь за собой нарушения сна, сообщил российский тренер Денис Помазной. В беседе с РИАМО он отметил, что лучше выбирать вечерние тренировки, после которых есть время успокоиться и спокойно заснуть.

Понятное дело, что у всех разный график, но все равно не стоит. Если вам вставать рано и вы на ночь глядя идете в зал — это, наоборот, вас взбудоражит и наступит перевозбуждение, — подчеркнул специалист.

Наилучшим временем для занятий спортом тренер назвал вечер, поскольку умеренная нагрузка насыщает организм кислородом, вызывает чувство сонливости и дает возможность легче уснуть. При этом профессиональные спортсмены рекомендуют не заниматься спортом за час или полтора до сна.

Помазной уточнил, что после тренировки желательно приехать домой, успокоиться, поужинать и только потом ложиться спать. В обратном случае физическая нагрузка послужит возбуждающим фактором и организм не успеет успокоиться.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин ранее заявил, что отличным моментом для начала занятий спортом является осень. Регулярные физические нагрузки позволят не только прийти в форму и сделать фигуру более привлекательной, но и помогут бороться со стрессом.