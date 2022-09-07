Фитнес-тренер перечислил преимущества занятий спортом осенью Фитнес-тренер Нагулин: спортивные нагрузки осенью позволяют укрепить здоровье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осень — отличное время года для того, чтобы начать заниматься спортом, убежден мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин. Регулярные спортивные нагрузки позволят втянуться в трудовые будни после летнего отпуска, укрепят здоровье, сделают фигуру более привлекательной, а также помогут справиться со стрессом, пишет РИАМО.

Осень — очень отличная пора года, чтобы начать все же заниматься спортом. Вы хорошо отдохнули летом, и пора втягиваться в трудовые будни. К своим увлечениям можно и даже нужно добавить регулярные тренировки. Это позволит вам улучшить здоровье, сделать фигуру более привлекательной, а также эффективно бороться со стрессами, — отметил эксперт.

Нагулин подчеркнул, что осенью можно тренироваться не только дома или в закрытом помещении, но и на свежем воздухе. По его словам, в это время года весьма полезны кардионагрузки, но более эффективным будет их сочетание с силовым тренингом. Вместо обычных пробежек можно заняться командным видом спорта или выходить на пешие прогулки, посоветовал тренер.

Психолог Денис Хакимов ранее рассказал, что осенью из-за снижения иммунитета и сокращения светового дня многие люди замечают у себя признаки уныния и упадка сил. Улучшить настроение можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также нужно обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени, порекомендовал специалист.