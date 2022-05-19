Россиянам рассказали о тяжёлом течении оспы обезьян Вирусолог Альтштейн усомнился в опасности оспы обезьян для россиян

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Оспа обезьян похожа на натуральную и может протекать в тяжёлой форме, заявил NEWS.ru вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, этот вирус может передаваться от человека другим людям, но при каждой передаче его активность снижается. В связи с этим в случае появления вспышки никаких мер принимать не нужно.

Никаких мер вводить не нужно. Возможности распространения в России практически нет. Это значит, что человек, по-видимому, заболел от обезьяны, приехал в Европу, заболел, заразился ещё кто-то, и начались беспокойства. Болезнь может протекать тяжело, почти как натуральная оспа. Однако эпидемического значения этот вирус не имеет, — объяснил вирусолог.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передаётся при тесном контакте с инфицированным человеком, но риски распространения среди населения малы. Обычно болезнь проходит в лёгкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

В Швеции зафиксировали случай заражения оспой обезьян, которая не часто передаётся от человека к человеку. В настоящее время медики разбираются, есть ли в стране ещё инфицированные, и требуют от правительства, чтобы болезнь была признана опасной для общества. В Роспотребнадзоре рассказали, что вероятность распространения оспы обезьян невелика.

Накануне общее число заболевших в Великобритании достигло девяти человек, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании. В качестве меры предосторожности эксперты Агентства сотрудничают с коллегами из Национальной службы здравоохранения.