Россиянам рассказали о трех запретных словах в разговоре с мошенниками Эксперт по безопасности Власов: в разговоре с мошенниками нельзя говорить слова «да», «нет» и «я»

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В разговоре с телефонными мошенниками нельзя произносить три слова — «да», «нет» и «я», рассказал Lenta.ru эксперт по безопасности Власов. По его словам, злоумышленники могут записать голос собеседника и использовать его в своих целях. Он добавил, что с мошенниками в принципе нельзя вступать в диалоги. При этом грубить им тоже не следует.

В разговоре с мошенниками никогда нельзя говорить слова «да», «нет» и «я». Кроме всего прочего, мошенники сейчас собирают наши голосовые портреты, и они собирают фразы, которые мы говорим. Представим, вам звонит робот и задает вопросы, предполагающие ответы с использованием слов «да», «нет» и «я» — эти голосовые данные предоставлять нельзя, — рассказал Власов.

Если нагрубить мошеннику, он может занести собеседника в свою базу и натравить на него коллекторов или кого-то другого, кто будет его терроризировать, предупредил эксперт. Он порекомендовал сразу бросать трубку, когда становится ясно, что собеседником является аферист. По его словам, такая стратегия поведения — единственно правильная.

Киберэксперт Сергей Кузьменко ранее рассказал, что мошенники дают уклончивые ответы на прямые вопросы в попытке запутать жертву, а также угрожают судом в случае отказа. Он добавил, что главная задача злоумышленников — получение средств напрямую, или получение кодов подтверждения из СМС или CVC-код банковской карты жертвы. По его словам, преступники пытаются усыпить бдительность человека и приводят различные доводы для достижения своих целей.