Россиянам рассказали о правиле 90–90–90 для сохранения здоровой спины Остеопат Евдокимов рассказал о правиле 90–90–90 для сохранения здоровой спины

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Сохранить здоровую спину, особенно офисным сотрудникам, поможет следование правилу 90–90–90 — это углы между стопами и голенью, голенью и бедром, бедром и туловищем, рассказал NEWS.ru остеопат-невролог Александр Евдокимов. Эксперт также посоветовал предпочесть креслу стул, соответствующий росту человека, — если предмет мебели низкий, то «колени поднимаются слишком высоко, создавая застой крови и проблемы с поясницей», что провоцирует статичные боли и ухудшит состояние позвоночного столба.

Правила едины и даже закреплены нормами. Например, световые. Офис или рабочее пространство, по СанПину, должны быть достаточно освещены, чтобы человек не напрягал глаза. Вы спросите, при чём тут сколиоз? Глаза ассоциированы с затылочными мышцами, и напрягая зрение, всматриваясь куда-то, мы их рефлекторно напрягаем, а это, на секундочку, шейный отдел позвоночника, это кровоток головного мозга. Позвоночный столб един. Вызывая напряжение в шейном отделе, мы влияем на весь позвоночник, в том числе в грудной отдел — горбимся, сутулимся, пытаемся ближе подъехать к тексту, буквам, книгам, документам, — подчеркнул Евдокимов.

Медик добавил, что освещать рабочее место также следует согласно нормам: человек либо находится перед источником света, либо лампа ставится слева для правшей, для левшей — справа.

Нужно как в школе — парту подгонять под ученика. Ноги со стула не должны болтаться, они должны касаться пола. Важно, чтобы стул или кресло имели правильную форму. Многие работают в кресле, а так как там сидушка, но лучше использовать стул, у которого в идеале хороший изгиб в сторону поясницы, «достающий» до нижних углов лопаток, — подытожил Евдокимов.

Ранее Евдокимов объяснил, как распознать перелом ребра. По его словам, о полученной травме могут свидетельствовать гематомы на грудной клетке, своеобразный «домик» в месте перелома, хотя его не всегда можно обнаружить, и резкая боль при глубоком вдохе.