Россиянам рассказали о пользе яблок

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Из-за содержания пектина — разновидности клетчатки — яблоки могут способствовать снижению холестерина в организме. Более того, флавоноиды в составе этих фруктов позволяют улучшать чувствительность к инсулину и контролировать вес, пишет Live 24.

Яблоки обладают низким гликемическим индексом и содержат большое количество клетчатки, которая и защищает от развития сахарного диабета, поскольку замедляет скорость всасывания глюкозы в кровь, — сообщает издание.

Помимо этого, пектин и другие виды клетчатки, содержащиеся в яблоках, помогают улучшить пищеварение и нормализовать микрофлору кишечника. Эти полезные микроэлементы снижают аппетит, а также способствуют снижению воспаления в организме. Также яблоки полезны для здоровья сердца из-за содержания в них полифенола, обладающего мощными защитными свойствами. Более того, яблоки полезны для здоровья полости рта.

Надкусывая яблоко, необходимо хорошенько его прожевать. В процессе пережевывания выделяется больше слюны. Именно она уничтожает бактерии, вызывающие образование кариеса во рту, — пишет издание.

Ранее диетолог Марина Макиша заявила, что яркий цвет плода чаще всего говорит о наличии в нём большого количества бета-каротина, обычно больше всего этого полезного вещества содержится в жёлтых, красных и оранжевых яблоках. Она уточнила, что бета-каротин является хорошим антиоксидантом.