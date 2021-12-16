Россиянам рассказали о пользе холодного душа

Холодный душ положительно влияет на кровообращение и облегчает симптомы депрессии: прохладная вода помогает организму взбодриться, так как сосуды под её воздействием начинают расширяться и расслабляться. Холодный душ положительно влияет на иммунную систему и помогает расслабить мышцы после физической нагрузки, пишет Live 24.

Исследователи Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии также изучили влияние холодного душа на эмоциональное состояние. Для людей, страдающих депрессивными расстройствами, контрастный душ может стать настоящим спасением, так как холод посылает в мозг электрические импульсы, помогающие ослабить симптомы депрессии, — сообщает издание.

Физиотерапевт Джозеф Уикман в своей статье заявил, что холодный душ снижает риск получения спортсменами микротравм. По его словам, холодная вода не травмирует уставшие после тренировок мышцы, в которых могут появиться микротрещины. Более того, он уточнил, что вода низкой температуры может снять болевой симптом.

Ранее врач Алексей Тяжельников заявил, что резкое охлаждение вспотевшего человека негативно сказывается на иммунитете и может привести к падению иммунной защиты. По его словам, стрессом для организма будет, если в сильную жару зайти в помещение с кондиционером.