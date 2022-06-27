Россиянам рассказали о пользе горячего душа для сна Сомнолог Черкасова рассказала о пользе горячего душа для сна

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Горячий душ за несколько часов до сна помогает крепко заснуть даже в жаркую погоду, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, когда тело нагревается, то внутренняя температура повышается сверх нормы. В этот момент активизируются механизмы терморегуляции, и температура тела начинает активно снижаться.

И вот на этой инерции бурного снижения температуры она падает на 0,2-0,3 градуса ниже нормы. Вот это стартовое снижение температуры позволяет человеку комфортнее и уютнее уснуть в жару и потом поддержать сон, потому что снижение температуры тела — это необходимое условие для высыпания, чтобы гормон сна мелатонин и другие вещества, отвечающие за сон, начали действовать, — объяснила Черкасова.

Также специалист посоветовала тщательно проветривать помещение за несколько часов до сна, а постельное белье должно быть из натуральных материалов — льна или хлопка. Ещё Черкасова напомнила о существовании подушек с охлаждающим эффектом, которые могут помочь наладить сон в жаркую погоду.

Ранее сомнолог Елена Царева заявила, что некоторые снотворные не помогают при бессоннице, потому что они оформлены как БАДы и фармацевтические требования к таким препаратами снижены. Она уточнила, что лекарства с длительным действием мелатонинов продаются в основном по рецепту врача.