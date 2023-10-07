Россиянам рассказали о неожиданной пользе пива Уролог Сурков: с помощью пива можно выводить камни из мочеточников

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Употребление пива может помогать выводить камни из мочеточников, рассказал хирург-уролог Павел Сурков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Обильное питье пенного напитка врач назвал альтернативой постановке стента в случае, если пациент не готов прибегнуть к такой манипуляции. В качестве альтернативы пиву он назвал арбузы.

Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай ящик пива, обезболивание, горячая ванна — и вперед, — сказал Сурков.

Доктор медицинских наук Марият Мухина заявила ранее, что алкоголь влияет на здоровье пожилых «как обезжиреватель», снимая пленку с форменных элементов крови, из-за чего эритроциты сливаются в сгустки. Она пояснила, что из-за этого возникает риск закупорки сосудов. Это может привести к тромбозу и инфаркту.

Кроме того, алкоголь оказывает негативное влияние на все органы пожилых. При употреблении спиртного у людей в возрасте увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Это может привести к тахикардии и повышению артериального давления, уточнила Мухина. Спиртное также увеличивает потребность сердца в кислороде. Диетолог отметила, что алкоголь повышает нагрузку на печень, почки и поджелудочную железу. Она напомнила, что у многих пожилых уже есть проблемы со здоровьем, которые могут усугубиться из-за употребления спиртосодержащих напитков.