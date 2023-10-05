«Как обезжириватель»: врач о влиянии алкоголя на здоровье пожилых Врач Мухина: алкоголь повышает риски закупорки сосудов у пожилых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкоголь влияет на здоровье пожилых «как обезжиреватель», снимая пленку с форменных элементов крови, из-за чего эритроциты сливаются в сгустки, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что из-за этого возникает риск закупорки сосудов. Это может привести к тромбозу и инфаркту.

Алкоголь, он как обезжириватель, снимает пленку с форменных элементов крови, с эритроцитов, и они начинают слипаться в сгустки. Возникает риск закупорки сосудов, тромбоза и инфаркта, — уточнила специалист.

Кроме того, алкоголь оказывает негативное влияние на все органы пожилых. При употреблении спиртного у людей в возрасте увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Это может привести к тахикардии и повышению артериального давления, уточнила Мухина. Спиртное также увеличивает потребность сердца в кислороде. Диетолог отметила, что алкоголь повышает нагрузку на печень, почки и поджелудочную железу. Она напомнила, что у многих пожилых уже есть проблемы со здоровьем, которые могут усугубиться из-за употребления спиртосодержащих напитков.

Мухина ранее рассказала, что пожилым людям следует отказаться от винограда. По ее словам, люди за 60 часто страдают от инсулинорезистентности, или сахарного диабета, поэтому данная ягода для них считается вредной.