Россиянам рассказали, когда банк может снять деньги без согласия клиента Юрист Гусятников: банк может списать деньги без согласия клиента по договору

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Списать деньги со счета без согласия клиента банк может лишь в двух случаях: по решению суда или по договору, заявил в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, для этих взысканий нужны особые документы.

В первом случае нужен судебный приказ или исполнительный лист, с которым в банк могут обратиться приставы и граждане, если вынесено решение о взыскании. Так часто взимают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам, отметил эксперт.

Во втором случае безакцептное списание может быть предусмотрено в договоре. Обычно банки самостоятельно списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги. Специалист предупредил, что клиенту нужно тщательно изучить договор, если он против дополнительных услуг.

Ранее директор центра компетенций по информационной безопасности в «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич заявил, что платные подписки могут скрыто списывать деньги с пользовательского счета. По словам эксперта, списания могут продолжаться даже после удаления самого приложения. Поэтому если пользователь понимает, что приложение ему не нужно, простого удаления недостаточно. Важно отменить подписку в разделе управления аккаунтом, иначе списание денег будет продолжаться.