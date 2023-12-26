Россиянам рассказали, какие экстренные службы работают в новогоднюю ночь Юрист Русяев: в новогоднюю ночь всегда дежурят скорая помощь, пожарные и ЕДДС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи

В новогоднюю ночь в полном объеме, как и всегда, дежурят бригады скорой помощи, полицейские, газовые службы, пожарная охрана, а также единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), работают травматологические пункты, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что все перечисленные службы обязаны оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни и здоровью граждан.

Дежурят и готовы оперативно оказать медицинскую помощь в новогоднюю ночь: бригады скорой помощи, травматологические пункты, отделения неотложной медпомощи в поликлиниках, дежурные врачи и медсестры в больницах, ЕДДС, пожарная охрана, полиция и служба газа, — добавил Русяев.

Накануне Русяев рассказал NEWS.ru, что при покупке салюта или фейерверка нужно сохранять все чеки для вероятного возврата средств, если изделие окажется бракованным и не сработает. Он отметил, что будет не лишним наличие фотоснимков или видеороликов с неудачным запуском.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал, как выбрать хорошее вино для новогоднего стола. По его мнению, минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350–400 рублей за бутылку. А подлинность напитка можно проверить при помощи приложения, разработанного Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, — «АнтиКонтрафакт Алко». Чтобы проверить легальность той или иной бутылки алкоголя, достаточно отсканировать QR-код на этикетке.