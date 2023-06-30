Россиянам рассказали, как защитить квартиру от жары и снизить температуру Строительный эксперт Васильев: от жары квартиру защитят плотные шторы, жалюзи или светоотражающие пленки

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Первое, что нужно сделать для защиты квартиры от жары, это перекрыть солнечный свет, поступающий в помещение, особенно, если в жилище большие окна на солнечной стороне, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он также посоветовал приобрести тонирующие и светоотражающие пленки.

Если утром закрыть окна плотными шторами, жалюзи, то какое-то время эффект теплицы не возникнет от больших окон или лоджии. Но со временем любые шторы нагреются, в комнате станет душно. Существуют специальные тонирующие и светоотражающие плёнки, которые не блокируют естественное освещение, но при этом отражают свет. Широко распространены зеркальные плёнки, они отлично защищают от яркого света и жары, — добавил Васильев.

Собеседник отметил, что увлажнить и немного охладить помещение можно, если распылить ледяную воду на шторы и открыть окна на ночь, когда спадет жара. Эксперт также посоветовал периодически увлажнять шторы или время от времени из пульверизатора разбрызгивать ледяную воду в помещениях в знойные дни в центре каждой комнаты.

Если в квартире есть торцевая стена дома, выходящая на солнечную сторону, то в самые жаркие часы лучше не находиться в комнатах, где проходит эта стена, так как она сильно нагревается, и в это время там будет особенно жарко. Однако при ремонте данную проблему можно решить, установив на такую стену гидроветрозащитную мембрану, — считает Васильев.

По его словам, солнцезащитные пленки могут отражать до 80% теплового излучения, воздействующего на наружную часть окна, что не только увеличивает срок его службы, но и позволяет поддерживать прохладу в комнате, особенно если помещение выходит на солнечную сторону.

Ранее Васильев рассказал NEWS.ru, что не стоит приобретать входную дверь с замками неизвестного или непонятного производителя. Чаще всего, по его словам, для тамбура достаточно одного замка, а для входной двери в квартиру — двух. Васильев добавил, что в последнем случае подойдет комбинация из сувальдного и цилиндрового механизмов.

Собеседник также отметил, что лучшим материалом для входной двери является высокопрочная сталь. По его словам, следует выбирать модели с шумопоглощающими панелями и несколькими слоями минеральной ваты. Кроме того, потребуется прочный каркас и усиленные петли.