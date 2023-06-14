Строитель рассказал, как выбрать надежную входную дверь Строитель Васильев: лучшим материалом для входной двери является высокопрочная сталь

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Лучшим материалом для входной двери является высокопрочная сталь, рассказал NEWS.ru строитель Федор Васильев. По его словам, следует выбирать модели с шумопоглощающими панелями и несколькими слоями минеральной ваты. Кроме того, потребуется прочный каркас и усиленные петли.

Лучше взять дверь из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм. Она хорошо защитит от взлома. Желательно, чтобы конструкция включала в себя шумопоглощающие панели и один-два слоя минеральной ваты. Обязательно необходим прочный надежный каркас и усиленные петли, — сказал Васильев.

Он добавил, что для защиты от сквозняков следует выбирать надежный контурный уплотнитель, благодаря которому дверь будет плотно закрываться, а он сам сохранит эластичность при низких и высоких температурах. По словам эксперта, такая дверь защитит от холода, сквозняков, запахов и постороннего шума.

Из вариантов внешней отделки хороший вариант — полимерное порошковое покрытие. Он хорошо защитит от коррозии, перепадов температур, царапин. Внутреннюю сторону двери можно отделать ламинатом, деревом, искусственной или натуральной кожей, — посоветовал строитель.

Вместе с тем он отметил, что, если говорить о деревянных дверях в качестве входных, то модели из прочного дубового цельного массива обойдутся очень дорого. Кроме того, по словам Васильева, деревянные двери больше подвержены повреждениям, вандализму и быстро воспламеняются.