Стало известно, какие замки лучше всего защитят входную дверь от взлома Строительный эксперт Васильев: входную дверь от взлома лучше защитят сувальдный и цилиндровый замки

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Строительный эксперт Федор Васильев рассказал NEWS.ru, что не стоит приобретать входную дверь с замками неизвестного или непонятного производителя. Чаще всего, по его словам, для тамбура достаточно одного замка, а для входной двери в квартиру — двух. Васильев добавил, что в последнем случае подойдет комбинация из сувальдного и цилиндрового механизмов.

Замок может быть один в тамбурной двери, в квартирной стальной двери должно быть два замка. Вопрос не в количестве, а в качестве. На изделия известных производителей распространяется многолетняя гарантия, они и прослужат очень долго. Устанавливая два замка в стальную входную дверь в квартиру, сделайте один сувальдный и один цилиндровый — они защищают от разных типов взлома, — отметил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что нельзя покупать двери и замки у неизвестных производителей или устанавливать изделия-подделки.

Собеседник также рассказал, что лучшим материалом для входной двери является высокопрочная сталь. По его словам, следует выбирать модели с шумопоглощающими панелями и несколькими слоями минеральной ваты. Кроме того, потребуется прочный каркас и усиленные петли.

Васильев добавил, что для защиты от сквозняков следует выбирать надежный контурный уплотнитель, благодаря которому дверь будет плотно закрываться. При этом уплотнитель должен сохранить эластичность при низких и высоких температурах. По словам эксперта, такая дверь защитит от холода, сквозняков, запахов и постороннего шума.

Ранее Васильев рассказал, что ремонтную бригаду в первый раз следует выбирать по отзывам людей. По его словам, важно также обратить внимание на фотографию результатов ее работы.