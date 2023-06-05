Россиянам рассказали, как правильно выбирать строительную бригаду Строительный эксперт Васильев посоветовал выбирать строительную бригаду по отзывам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ремонтную бригаду в первый раз следует выбирать по отзывам реальных людей, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, важно также обратить внимание на фото результатов работы.

Если вы выбираете бригаду в первый раз — обязательно смотрите отзывы реальных людей, желательно с фото результатов ремонта. Помните: даже если вы нашли кого-то по знакомству, это не гарантирует хороших результатов и честность работников, — посоветовал Васильев.

Кроме того, эксперт посоветовал заключить договор подряда с бригадой. По его словам, это стоит обязательно сделать, если не хочется быть обманутым со сроками выполнения работ или обворованными в плане стройматериалов. Васильев подчеркнул, что именно это будет основанием для выставления требований и компенсаций, если клиента что-то не устроит. При заключении договора необходимо сверить паспортные данные сторон, проверить реквизиты организации, а предоплату вносить только после подписания договора обеими сторонами.

Васильев также рекомендовал найти возможность лично присутствовать на объекте. По его словам, часто бывают такие ситуации, когда люди дают ключи от квартиры или дома, доверяя строителям проводить работы в отсутствие хозяина квартиры, а в итоге либо ремонтники исчезают вместе с материалами, либо просто проживают в ремонтируемой квартире, месяцами затягивая ремонт, а при этом ремонтируют одновременно несколько объектов, желая побольше подзаработать.

Поэтому официальное оформление отношений и контроль — две важнейшие составляющие проведения любого ремонта и строительства, — резюмировал Васильев.

Ранее эксперт рассказал, что альтернативой плитке в ванной и туалете могут стать пластиковые стеновые панели, так как их удобно крепить и они долговечны и недороги. Кроме того, панелями легко скрыть коммуникации и не нужно идеально выравнивать стены. В то же время нельзя допустить ошибок в монтаже, иначе между панелями могут возникнуть щели, кроме того, панели легко могут треснуть при давлении или при любом другом механическом воздействии. Еще одной альтернативой обычному кафелю может послужить виниловый плиточный пол.