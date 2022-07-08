Россиянам рассказали, как зарабатывать на недвижимости Финансовый аналитик Никитина: вторичное жильё нужно обязательно сдавать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторичное жильё нужно обязательно сдавать, чтобы получать доход с инвестиционной недвижимости, сообщила финансовый аналитик Алёна Никитина изданию «ФедералПресс». Она отметила, что правительство заинтересовано в довольно высоких ценах на недвижимость.

Если это инвестиционная квартира, то мы предполагаем, что это либо новостройка, которая растёт в цене, либо это вторичка. Но вторичку мы тогда сдаём в аренду, потому что просто купить вторичку, чтобы она стояла... Она предполагает сдачу. Основная цель — чтобы наша сдача или новостройка отбила коммуналки и налоги, — сказала Никитина.

Она отметила, что за квартиру в строящемся доме не нужно платить налоги, а вот за вторичное жильё придётся, поэтому её лучше выгодно сдавать. Никитина также порекомендовала проанализировать, насколько цена недвижимости соответствует арендной доходности и не стоит ли продать квартиру и купить более выгодную.

По её мнению, нужно продавать что-то бесперспективное и покупать актуальное, «работать с недвижимостью, а не сидеть на ней 20 лет».

Риелтор Константин Муравьев ранее сообщил, что на фоне событий на Украине квартиры в России подешевели на 10–20% из-за резкого сокращения спроса. Эксперт добавил, что сейчас не стоит приобретать недвижимость с целью перепродажи и аренды, так как цены могут продолжать снижаться.