Россиянам рассказали, как проходят свидания в тюрьмах во время пандемии

Допуск на длительные свидания в тюрьмах осуществляется только при соблюдении правил использования средств индивидуальной защиты. За этим строго следят сотрудники исправительных учреждений, заявил представитель Управления федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти в беседе с «Невскими Новостями».

Сотрудники учреждений будут осуществлять контроль применения средств индивидуальной защиты родственниками при нахождении на длительных свиданиях. В случае выявления нарушения порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами, свидание немедленно прекращается, — сообщили в ведомстве.

На длительные свидания родственников осуждённых допустят только при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавируса, а также при отсутствии повышенной температуры. Осуждённые и их собеседники во время проведения свидания должны находиться в медицинских масках и защитных перчатках, добавил представитель УФСИН.

Ранее врачи в колонии отказались обследовать предположительно избитую сокамерницей заключённую с травмой позвоночника. При этом штатные врачи заявили, что женщина страдает шизофренией. Родственники добились проведения независимого первичного обследования, и рентген-снимок показал смещение позвонков.