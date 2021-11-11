Врачи в колонии отказались обследовать заключённую с травмой позвоночника

Telegram-канал Baza рассказал историю 26-летней Дарьи Гиберт, которая получила реальный срок и ещё до прибытия в колонию была предположительно избита сокамерницей, после чего у неё начались проблемы с позвоночником. По словам родственников, колония не даёт провести полное обследование, а штатные врачи заявили, что девушка страдает шизофренией.



Гиберт отбывает двухлетний срок за распространение наркотиков в ИК-3 города Кинешмы. Ещё в СИЗО во Владимирской области девушку избила сокамерница, после чего у неё начались проблемы с позвоночником. Родственники добились независимого первичного обследования: рентген-снимок показал смещение позвонков, однако штатные врачи колонии заявили, что девушка симулирует травмы, чтобы ей сократили срок заключения.

Мать девушки утверждает, что после драки в СИЗО и сильных физических нагрузок на повреждённый позвоночник у её дочери ослабли мышцы шеи, а голова опустилась на грудь. Жалобы матери во все инстанции регулярно становятся поводом для проверок, но местная прокуратура нарушений не видит, а сотрудники колонии «отыгрываются» на девушке. Сейчас она находится в больнице УФСИН в Кохме и ждёт приёма у невролога.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии избитого заключённого в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. На снимке заметны покраснения на коже, а также небольшие синяки и ссадины. Авторы поста отмечают, что это — следы избиения во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, заключённые угрожали нанести себе увечья.