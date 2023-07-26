Россиянам рассказали, как правильно хранить рис Технолог Калашникова: рис нужно хранить только в сухом, прохладном и темном месте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рис нужно хранить в сухом и хорошо проветриваемом, прохладном месте вдали от солнечных лучей, в герметичных емкостях или полотняных мешках, где продукт дышит, рассказала NEWS.ru специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Калашникова. По ее словам, данный продукт хранится 12–18 месяцев, в зависимости от сорта и способа обработки.

Хранить рис нужно в сухом, хорошо проветриваемом и прохладном месте, вдали от солнечных лучей, в герметичных емкостях или полотняных мешках, где зерно может дышать. Обычно рис хранится от 12–18 месяцев, в зависимости от сорта и способа обработки. Если срок годности подходит к концу, обжарьте рис или прогрейте в духовке, чтобы он не испортился, хотя некоторые хозяйки делают это сразу же после покупки крупы, — добавила Калашникова.

Ранее технолог Ольга Шнитцер рассказала NEWS.ru, что гречневую крупу, продаваемую в магазине, необходимо выбирать только в прозрачной и герметичной упаковке. Эксперт объяснила, что у покупателя должна быть возможность оценить внешний вид товара и выяснить, есть ли там посторонние примеси или насекомые.

Собеседница подчеркнула, что непропаренная гречка — это гречневая ядрица, имеющая кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, полезных веществ в ней больше, потому что ее не подвергают термической обработке. По ее словам, такая крупа дороже и срок хранения у нее меньше.