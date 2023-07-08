Технолог рассказала, как выбрать качественную гречку в магазине Технолог Шнитцер: в магазине необходимо выбирать гречку только в прозрачной и герметичной упаковке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гречневую крупу, продаваемую в магазине, необходимо выбирать только в прозрачной и герметичной упаковке, рассказала NEWS.ru технолог, специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер. Эксперт объяснила, что у покупателя должна быть возможность оценить внешний вид товара и выяснить, есть ли там посторонние примеси или насекомые.

При покупке гречневой крупы отдавайте предпочтение товару в прозрачной упаковке, чтобы оценить внешний вид крупы, а также наличие посторонних примесей и насекомых, при этом следует обращать внимание и на герметичность упаковки — она должна быть цельной, неповрежденной. Также рекомендуем обязательно обращать внимание на сроки годности продукции, указанные на упаковке, — добавила Шнитцер.

По ее словам, в РФ чаще всего встречается гречневая крупа двух видов: ядрица (целое зерно) и продел (колотое зерно). В первом случае продукт делится на четыре сорта: высший, первый, второй и третий.

Гречневая крупа бывает пропаренная и непропаренная. Ядра пропаренной гречки имеют коричневый цвет разных оттенков, при этом их грани — светлые. Если цвет крупы насыщенно коричневый и грани у ядрышек темнее, чем центр, покупать такой продукт не стоит. Он обрабатывался методом интенсивной обжарки и содержит минимум полезных веществ, — отметила Шнитцер.

Собеседница подчеркнула, что непропаренная гречка — это гречневая ядрица, имеющая кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, полезных веществ в ней больше, потому что ее не подвергают термической обработке, но вкусовые качества такой крупы довольно специфические и придутся по вкусу не всем. По ее словам, такая крупа дороже и срок хранения у нее меньше.

Врач Михаил Коновалов ранее рассказал, почему в магазинах массово скупают гречку. По его словам, в этой крупе содержатся витамины группы B, магний, марганец и аминокислоты. Также полезные микроэлементы в гречке снижают уровень холестерина, оказывают влияние на психическое здоровье человека и нормализуют сон.