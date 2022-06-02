Врач объяснил, почему гречку массово скупают в магазинах Врач Коновалов: гречку массово скупают в магазинах из-за ее пользы для организма

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Гречневая крупа в супермаркете

Люди не зря скупают гречку пачками, потому что в этой крупе содержатся витамины группы B, магний, марганец и аминокислоты, заявил врач Михаил Коновалов. Более того, этот продукт богат клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами и фосфолипидами, передает «Царьград».

Все дело в витаминах группы B, магнии, марганце и аминокислотах в составе. Так что не удивляйтесь тому, что иногда гречку не найти в магазинах. Не зря ее скупают пачками по несколько пакетов. Знающие люди никогда не променяют этот полезнейший традиционный русский продукт на хлопья или мюсли, — заверил Коновалов.

По его словам, содержащиеся в гречке полезные микроэлементы снижают уровень холестерина в крови, повышают эластичность вен и предотвращают риски инфарктов. Также, отметил медик, эта крупа положительным образом влияет на психическое здоровье человека и нормализует сон. Более того, гречка полезна для работы желудочно-кишечного тракта, резюмировал Коновалов.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что на предыдущей волне ажиотажного спроса на крупы в России в марте 2022 года все, кто был склонен делать запасы гречки, уже их сделал. По его мнению, никакого особого ажиотажа в России не будет, хотя спрос однозначно повысится. Так Беляев прокомментировал снижение оптовых цен на гречку на 13%.