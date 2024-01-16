Россиянам рассказали, как оздоровить позвоночник и выправить осанку Терапевт Чиркова: правильную осанку обеспечат плавание, йога и ходьба на лыжах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оздоровить позвоночник и выправить осанку позволят йога, пилатес, плавание, ходьба на лыжах, а также лечебная физическая культура, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что при проблемах со спиной подойдет комплекс, растягивающий и тренирующий соответствующие мышцы.

Нужен комплекс, тренирующий и растягивающий все вышеперечисленные мышцы. В случае проблем с осанкой необходима консультация с врачом ЛФК, который подберет индивидуальный комплекс упражнений. Из видов активностей, помогающих укреплять осанку, можно отметить йогу и пилатес, скандинавскую ходьбу, ходьбу на лыжах, плавание в полной координации, — объяснила Чиркова.

По ее словам, неправильная осанка отрицательно влияет на работу внутренних органов и систем, вызывает бессонницу, головные боли, изжогу и «другие неприятности». Собеседница подчеркнула, что осанку поддерживают не только мышцы спины, но и шеи, брюшного пресса, верхних и нижних конечностей, ягодиц и тазового дна.

Врач Ольга Малиновская ранее объяснила причины появления головной боли. По ее словам, она может быть связана с приемом лекарств или повышенной физической нагрузкой. Кроме того, головные боли характерны при мигренях. Врач советует вести дневник и записывать дату и продолжительность приступов головной боли, после чего обратиться за помощью к специалисту.