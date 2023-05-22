Россиянам рассказали, как определить рак по родинке Дерматолог Егорова назвала изменение цвета родинки одним из признаков онкопроцесса

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Определить рак по родинкам можно, для этого важно внимательно следить за ними и контролировать изменение цвета и размера, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она рассказала aif.ru, что указывать на начало онкопроцесса может момент, когда родинка начинает темнеть. Специалист рекомендует обратиться по этому поводу в больницу.

Как уточняет издание, внимательно следует относиться и к размеру образования. Увеличение родинки за короткий промежуток времени тоже является веской причиной посетить врача и провериться на наличие опухоли. Кроме того, причиной обратиться к медикам являются кровотечение из образования и черные гранулы внутри него. Летом за состоянием родинок важно следить особенно внимательно.

Дерматолог предупредила, что поставить себе диагноз в домашних условиях нельзя, но заподозрить у себя заболевание вполне реально. Егорова рекомендует не игнорировать изменения родинок, а показаться врачу. Специалист возьмет все необходимые анализы, после чего с максимальной достоверностью сможет поставить диагноз.

Дерматолог-онколог Ольга Антонова ранее предупредила, что риск перерождения родинки в меланому и другие виды рака кожи повышается при воздействии солнечных лучей. По ее словам, ультрафиолет остается одним из наиболее опасных факторов, стимулирующих развитие онкологии.