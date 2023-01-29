Россиянам рассказали, как нельзя одеваться на фотосъемку для резюме Стилист Игнатова призвал быть осторожнее с черным цветом и яркими принтами, делая фото для резюме

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При подготовке к съемкам для резюме следует быть осторожнее с черным цветом, надписями на одежде и яркими принтами, рассказала в беседе с NEWS.ru стилист Анастасия Игнатова. По ее словам, в случае с женскими фотографиями по одежде не всегда можно сделать выводы о человеке, но качество прически и макияжа будет понятно. Игнатова рекомендовала перед съемкой обращаться к стилисту как женщинам, так и мужчинам.

Черный дорого смотрится на качественных тканях, в лаконичных фасонах и при хороших фактурах. С ним надо быть осторожнее, как и с надписями на одежде. могут отвлекать внимание от людей в кадре, если это, конечно, не является задумкой. С яркими цветами и принтами тоже следует быть аккуратнее. Есть вероятность, что в таком кадре не будет видно человека, — рассказала Игнатова.

Ранее эксперт говорила, что фотографироваться для резюме лучше в идеально выглаженной одежде белого цвета или пастельных тонов. Она также объяснила, что в кадре не стоит «прятать» в одежде или прическе украшения: либо показываем целиком, либо снимаем.

По ее словам, удачный фотопортрет наводит зрителя на мысль, что если человек так ответственно подошел к созданию фотокарточки, то свою работу он выполняет так же профессионально.