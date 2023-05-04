Россиянам рассказали, как и где смотреть на лунное затмение 5 мая Вечером 5 мая жители Земли станут свидетелями полутеневого лунного затмения

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Полутеневое лунное затмение произойдет вечером в пятницу, 5 мая. Его можно будет наблюдать с 18:14 до 22:31 мск. Об этом рассказали в калужском Музее космонавтики, передает МК. Специалисты отметили, что в момент максимальной фазы может быть видно небольшое потемнение на верхней (северной) части диска Луны.

Полутеневое затмение происходит во время прохождения Луны через внешнюю область земной тени. При этом яркость спутника Земли обычно уменьшается не очень существенно, эффект затемнения заметен только людям с очень острым зрением или профессионалам с наметанным глазом. Однако 5 мая ожидается, что в пределах полутени пройдет почти весь диск Луны, в связи с чем уменьшение яркости спутника будет более заметным.

Чтобы по-настоящему отследить изменения, специалисты советуют снимать Луну, желательно профессиональной техникой, до затмения и во время него, чтобы сравнить степень ее яркости.

Наибольшая фаза затмения ожидается в 20:23 мск, на большей части территории России Луна будет располагаться над горизонтом, в этой время почти весь ее диск окажется в полутени Земли.

Ранее в Московском планетарии для наблюденй за астрономическими явлениями подобного толка посоветовали использовать закопченные стекла.