Россиянам рассказали, как часто нужно проверять кредитную историю Эксперт Дормидонтова посоветовала раз в год проверять кредитную историю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитную историю следует проверять раз в год, рассказала РИА Новости начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова. По ее словам, для этого нужно обратиться в Банк России, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) или одно из бюро кредитных историй (БКИ).

Нужная вам информация может храниться в нескольких БКИ. Выберите одно, перейдите на сайт, зарегистрируйтесь и запросите отчет, — сказала Дормидонтова.

По ее словам, кредитная история предоставляется бесплатно два раза в год. Запросить документ можно через портал «Госуслуги». Зайдя на него, нужно выбрать услугу «Получение информации о вашей кредитной истории», после чего Банк России в течение суток сформирует список БКИ, в которых она хранится. Можно также сделать платный запрос — его стоимость составит около тысячи рублей.

Самый быстрый способ узнать кредитную историю — запросить ее на сайте Национального бюро кредитных историй. Для этого потребуется зарегистрироваться на портале и подтвердить аккаунт через «Госуслуги» и почту.

В конце марта аналитики Центробанка сообщили, что менее чем у четверти россиян есть долги. По оценкам регулятора, у 23,1% домохозяйств имеются кредиты. Согласно исследованию, 10,5% жителей РФ имеют задолженности по потребительским займам, еще 6,4% -— по кредитным картам.