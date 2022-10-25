Россиянам рассказали, где взять силы на жизнь Врач Абакумов: найти в себе силы жить в условиях стресса поможет только сам организм человека

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Человек должен научиться самостоятельно искать собственные силы на жизнь, чтобы бороться со стрессовыми состояниями, рассказал «Вестям Подмосковья» врач доказательной медицины Олег Абакумов. Он убежден в том, что иногда стресс бывает даже полезным для встряски организма, однако далеко не в тех случаях, когда это перерастает в затяжную хроническую депрессию. Для того чтобы преодолеть стресс и найти в себе силы жить дальше, поможет только сам организм человека, уверен доктор. Он советует искать такие силы, прежде всего, в поддержании иммунитета и микрофлоры кишечника. Для этого врач рекомендует совмещать правильный режим питания вместе с употреблением пробиотиков.

Если вы просыпаетесь уставшая, у вас под глазами мешки, кусаете губы до крови, на работе сдираете с ногтей свой новенький шеллак, а к вечеру начинает тошнить от усталости, новости в телефоне прибавляют тревоги, боитесь засыпать и мучаетесь от бессонницы, то вам однозначно нужна помощь. Стресс начал жрать вас без соли, и он прямо сейчас наносит удары по вашему организму, — предостерег Абакумов.

По его словам, обнаружить начавшийся стресс можно по выпадающим волосам, проблемам с кожей, увеличению или снижению веса, ломким ногтям, а также перманентным болям в голове. Нередко приходит и так называемая «медвежья болезнь», когда необычно частыми становятся позывы в туалет, добавил доктор.

Абакумов предупредил, что подобные факторы риска весьма серьезно влияют на повседневную жизнь человека и его работоспособность. Однако работать надо, каждое утро приходится выдвигаться на место труда, стараться для семьи и воспитывать детей, продолжил врач.

Силы на это вам может дать только ваш организм! Никаких чудодейственных успокоительных нет. Лучшее успокоительное — ваше здоровье. С чего можно начать? С иммунитета. А иммунитет у нас где? В кишечнике. Все бактерии тусуются там не просто так, и не просто так я говорю вам, что за микрофлорой кишечника нужно следить, — пояснил Абакумов.

Медик отметил, что именно в самом кишечнике производится главная часть витаминов для организма испытывающего стресс человека, включая фолиевую кислоту, витамин К и витамины группы В. Абакумов убежден в том, что именно роль витаминов группы В очень высока при борьбе с повышенной тревожностью и стрессом.

По мнению доктора, лучше всего микрофлору кишечника восстанавливает и поддерживает правильный режим питания вместе с пробиотиками. При этом он уточнил, что пробиотики — это не лекарство, а полезные бактерии и питательная среда для личных бактерий. Именно они помогут кишечнику, а значит, и самому человеку, стать сильнее, чтобы набраться сил пережить любые испытания, заключил Абакумов.

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