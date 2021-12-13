Россиянам рассказали, где лучше всего встретить католическое Рождество

В условиях пандемии коронавируса лучшими странами для встречи католического рождества являются Венгрия, Хорватия и Эстония, заявила тревел-блогер Марина Чепнян. Лучшим городом для этого она назвала Будапешт, так как там находятся одни из лучших рождественских рынков в Европе, пишет Sobesednik.ru.

Для католиков Венгрии кульминация рождественского дня — посещение мессы в полночь 24 декабря или днём 25 декабря. В Сочельник, 24 декабря, семьи традиционно постятся. Но к туристам это не относится, так что ничего не помешает вам насладиться глинтвейном под сверкающими рождественскими огнями. В Будапеште находятся одни из лучших рождественских рынков в Европе, которые обязательно нужно посетить, чтобы проникнуться праздничной атмосферой и купить множество милых безделушек, — заявила Чепнян.

Также одним из лучших для встречи Рождества она назвала хорватский Загреб. По словам эксперта, основные праздничные мероприятия проходят на площади Йосипа Бена Елачича. Каждый год там ставится огромная ёлка, а живая музыка аккомпанирует световому шоу фонтана. Кроме того, в Загребе можно приобрести рождественские блюда и глинтвейн.

Также Чепнян порекомендовала посетить Таллин. По её словам, город очень красиво украшают к католическому Рождеству. Она порекомендовала пройтись по Старому городу и заглянуть на Ратушную площадь, на которой традиционно стоит новогодняя ель.

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