Россиянам рассказали, что должен иметь каждый человек на случай ЧП

Эксперт по выживанию Олег Гегельский дал несколько советов россиянам, как выжить на случай ЧП и что нужно при себе иметь. По его словам, важные документы лучше всего держать в одном месте, чтобы в случае экстренной ситуации их сразу взять и убежать. Особое внимание он посоветовал уделить лекарственным препаратам.

На сегодняшний день нужно, чтобы все документы были сконцентрированы в одной точке. Документы на машину, на собственность, паспорт. Во-вторых, все нематериальные и материальные активы, деньги, драгоценности тоже надо иметь при себе. В-третьих, в рюкзаке должен быть трёхсуточный набор пищи, вода, минимум 1,5–2 литра. Личная аптечка, в которую входят перевязочные, кровеостанавливающие средства, дезинфицирующие. А также личная аптечка: у кого лекарства от головы, у кого от колена, по гастроэнтерологии. И соответственно нужно иметь на каждого члена семьи туристические коврики, тёплые спальники и комплект одежды. Потому что не исключено, что нужно будет заночевать в неожиданном месте, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Кроме того, специалист советует приобрести газовую горелку, средства для розжига огня, для развода костров. Также нужно иметь телефон с пауэрбанком и обязательно по фонарику на каждого члена семьи с запасным комплектом батареек. Потребуется минимум 2 комплекта, добавил Гегельский.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макей рассказал, где прятаться от ядерных ударов по России. Он подчеркнул, что и в мирное время существует вероятность техногенных катастроф, поэтому гражданам лучше «провести аудит местности» и запомнить местоположение важных объектов: ближайших станций скорой помощи, пожарных частей и ожоговых центров.