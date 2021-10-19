Россиянам раскрыли главные причины увольнений

Раскрыты основные причины, из-за которых граждан России увольняют с работы. Главной причиной, по мнению работодателей, является аморальный поступок. Об этом заявили 45% руководителей организаций, свидетельствуют данные опроса «СберСтрахования» и сервиса «Работа.ru».

На втором месте по популярности причиной увольнения названы напряжённые отношения работника с коллегами, так ответили 36% респондентов. Чуть больше трети опрошенных сказали, что уволят человека, который часто опаздывает, болеет или отпрашивается с работы.

Около четверти работодателей готовы расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если он часто отвлекается или недоступен в рабочее время. 6% участников опроса заявили, что уволят человека за отказ брать сверхурочную работу.

Ранее сообщалось, что Министерство труда России предлагает по-новому рассчитывать отпуск при увольнении сотрудника. Согласно изменениям, которые ведомство намерено внести в Трудовой кодекс, появится понятие «нормальная продолжительность рабочего времени» и уточняется расчёт количества дней отпуска за один месяц.