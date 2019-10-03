https://static.news.ru/photo/e0445754-e64e-11e9-9b95-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Global Look Press

Сотрудники МЧС разъяснили россиянам правила поведения при включении электрических сирен гражданской обороны «Внимание всем!».

Спасатели подчеркнули, что, услышав сирену, ни в коем случае нельзя поддаваться панике, так как это всего лишь способ экстренного оповещения граждан. Следует дождаться сообщения и выполнить все рекомендации.

При этом электросирены и громкоговорители включаются только при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а также во время плановых тренировок по гражданской обороне.

В МЧС также сообщили РИА Новости , что для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях созданы специальные видеоролики, которые будут транслироваться по телеканалам в случае экстремальной ситуации.

Ранее News.ru писал о том, что системы экстренного оповещения будут размещены на 42 главных московских улицах до конца 2019 года. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике. По словам его представителей, Москва раньше других городов приступила к созданию такой системы. Работа продлится до 2025 года.