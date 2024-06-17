Россиянам объяснили, с чем связаны частые дожди в Москве Климатолог Киселев: глобальное потепление привело к учащению дождей в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глобальное изменение климата привело к интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России, заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев в эфире KP.RU. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти.

Глобальное потепление в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. А при более высокой температуре интенсивность гидрологического цикла увеличивается: испарение, образование облаков и выпадение осадков. В условиях более теплого климата все это происходит более интенсивно, — сказал Киселев.

Он отметил, что это происходит не только в Москве, но и в других частях России. При этом ученый подчеркнул, что в ближайшие десятилетия такая тенденция сохранится, причем в число погодных аномалий войдут не только сильные дожди, но и ветра, тепловые волны и продолжительные периоды жаркой погоды.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что практически вся неделя в Москве будет ненастной, ожидаются дожди и грозы. По ее словам, наиболее сильные осадки выпадут в понедельник, 17 июня. При этом в столице будет довольно тепло, столбики термометров будут колебаться в диапазоне 22–27 градусов тепла, добавила метеоролог.