Россиянам объяснили, какие кастрюли не отравят тяжелыми металлами Химик Васильев: самые безопасные кастрюли — эмалированные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее опасными в плане риска отравления тяжелыми металлами являются алюминиевые кастрюли, рассказал NEWS.ru завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Николай Васильев. По его словам, защитная оксидная пленка на их поверхности легко царапается и повреждается при контакте с кислотами в продуктах, что приводит к попаданию в организм соединений алюминия. В такой кастрюле нельзя готовить овощи, варить компоты и варенья.

Алюминиевые кастрюли с тефлоновым покрытием пригодны для варки различной пищи, но покрытие легко царапается и истирается. Кроме того, при нагреве выше 200 градусов Цельсия тефлон разлагается, выделяя токсичные газообразные компоненты, вредные при вдыхании, — пояснил эксперт.

Он отметил, что керамическое покрытие считается безопасным для здоровья и хорошо переносит нагрев, но может разрушиться при перепадах температур. Царапать его тоже не стоит. При покупке кастрюли с таким покрытием у продавца следует требовать сертификат, чтобы убедится в отсутствии в составе свинца.

При готовке в кастрюле из нержавеющей стали, по словам специалиста, главное — исключить перегрев (подгорание продуктов). Дело в том, что нержавейка представляет собой сплав, содержащий тяжелые металлы: хром, никель, иногда молибден, титан. После перегрева они могут переходить в пищу. Если вы увидели, что цвет стали изменился, такую кастрюлю лучше не использовать.

При покупке стальной кастрюли можно проверить ее магнитом — многие виды нержавеющей стали хорошего качества не намагничиваются. Кроме того, на дне кастрюли из нержавейки должны быть буквы и цифры, обозначающие марку стали. Если маркировка отсутствует, то кастрюлю лучше не покупать.

Очень популярны эмалированные кастрюли. Они экономически доступны, эстетичны и, главное, безопасны. Они покрыты защитной стекловидной пленкой, очень устойчивой к нагреванию, кислотности пищи и другим повреждающим факторам. В такой посуде можно готовить и хранить пищу без ограничений. Единственное условие — избегать ударов и сильных перегревов, которые могут привести к повреждению эмали, — заключил Васильев.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев назвал лучший материал для кухонной мойки. По его словам, это текстурная матовая нержавеющая сталь, которая практически неуязвима перед разводами или царапинами.