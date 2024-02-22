Россиянам объяснили, как быстро и правильно оформить самозанятость Депутат Госдумы Говырин: самозанятость можно оформить в приложении «Мой налог»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут оформить самозанятость через приложение «Мой налог», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что для процедуры нужны доступ в интернет, паспорт гражданина России и смартфон с установленной программой.

Регистрация в качестве самозанятого через приложение «Мой налог» — это простой и удобный способ начать свое небольшое дело для физических лиц. Для начала работы потребуется только интернет, российский паспорт и смартфон с установленным приложением. Просто отсканируйте паспорт через камеру, сделайте селфи, отправьте электронное заявление в налоговую инспекцию через это приложение — и вы уже зарегистрированы как самозанятый, — добавил Говырин.

По его словам, для оформления самозанятости не нужно предоставлять дополнительные документы или посещать государственные органы. Парламентарий подчеркнул, что похожий алгоритм действий можно осуществить с помощью кабинета налогоплательщика на сайте ФНС или через портал госуслуг.

Для этих вариантов регистрации нужно знать только свой ИНН и иметь доступ к своей учётной записи, а селфи делать не нужно, код подтверждения придёт на телефон. Можно также зарегистрироваться через уполномоченные банки (перечень банков находится на сайте ФНС в этом же разделе НПД), тогда можно бонусы получить различные для самозанятых от банков, — подытожил Говырин.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что индексация пенсии происходит первого числа месяца, следующего после увольнения. Парламентарий напомнил, что выплаты неработающим пожилым россиянам увеличили на 7,5% с начала 2024 года.