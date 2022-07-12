Россиянам объяснили, как справляться с врожденным тремором Врач-невролог Кудряшов объяснил, как справляться с врожденным тремором

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Кандидат медицинских наук, врач-невролог Алексей Кудряшов в разговоре с NEWS.ru рассказал, чем может быть опасен тремор и какие виды данного недуга существуют. Также эксперт дал несколько советов, как можно довольно успешно справляться с этой врожденной болезнью. Например, при треморе может помочь прием небольшого количества алкоголя.

Вообще тремор — это обычно наследственное заболевание и является неизлечимой болезнью. Мало кто знает, но при треморе помогает прием небольшой дозы алкоголя, но тут ключевое слово небольшой. Обычно данным способом пользуются люди, которые стесняются своего недуга перед, например, публичным выступлением. Также есть и препараты помогающие держать тремор под контролем, — заявил Кудряшов.

Также врач отметил, что тремор — болезнь неизлечимая, но вполне безвредная при определенном лечении.

Отдельно отмечу, что тремор обычно не прогрессирует и не несет в себе никакой опасности, кроме дискомфорта. Правда бывает, что тремор вызывается различными болезнями и состояниями человека. К таким случаям относятся интоксикация, алкоголизм и наркомания. При возникновении тремора в связи с одной из вышеперечисленных причин, я рекомендую в незамедлительном порядке обратиться к специалисту во избежание нежелательных последствий для организма, — отметил Кудряшов.

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