Россиянам назвали основные симптомы аллергии Главврач Химкинской больницы Мирзонов: аллергия проявляется зудом, отеком горла и кашлем

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Основными симптомами аллергии являются зуд, покраснение кожи, насморк, кашель и отек горла, рассказал NEWS.ru главврач Химкинской областной больницы, хирург Владислав Мирзонов. Медик добавил, что реакция происходит при контакте организма с соответствующими веществами.

При контакте с аллергеном иммунная система начинает производить антитела и другие вещества, которые вызывают симптомы аллергии, такие как зуд, покраснение кожи, насморк, кашель, отек горла и так далее. К наиболее распространенным аллергическим заболеваниям относятся аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма, атопический дерматит, — отметил Мирзонов.

По его словам, из острых реакций чаще всего встречаются крапивница и отек Квинке, а наиболее тяжелой формой аллергии является анафилактический шок, способный привести к летальному исходу.

Ранее Мирзонов заявил, что в «большую восьмерку» пищевых аллергенов входят коровье молоко, куриные яйца, соя, арахис и другие орехи, пшеница, рыба и другие морепродукты. Кроме упомянутых продуктов, беременным и кормящим женщинам стоит исключить из рациона землянику и мед, особенно при наличии соответствующих аллергий.

По его словам, для лечения и вторичной профилактики следует принимать в том числе антигистаминные препараты и глюкокортикостероиды, а также избегать контакта с аллергеном и проводить иммунотерапию.