Россиянам назвали нестандартные места в РФ для встречи Нового года Тревел-блогер Ансталь: оригинально встретить Новый год можно в Крыму и Минске

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде

Нестандартными местами для встречи Нового года в 2023-м станут Крым, Екатеринбург, Калининград, а также Минск, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, данные направления выбирают как альтернативу популярным Сочи, Алтаю и Карелии.

Большинство россиян рассматривают Алтай, Карелию, Сочи, но нестандартным направлением станет Екатеринбург. Также можно поехать в Крым по низким зимним ценам, встретить Новый год на берегу моря. Можно посетить наш российский уголок в Европе — Калининград. Если живете в Москве или Подмосковье, а ехать никуда не хочется, можно рассмотреть подмосковные спа, парк-отели. Можно поехать в Минск, навестить белорусов, посмотреть, как они отмечают Новый год, — добавила Ансталь.

Ранее Ансталь рассказала NEWS.ru, что длительные путешествия лучше всего совершать в трейлере, однако для поездок по России он не подойдет, поскольку в стране мало кемпов, где можно их заряжать. По ее словам, лучшими машинами для путешествий по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы, а для тура по городам — универсалы и вместительные седаны. Для длительных же поездок отличным выбором станут минивэны, подчеркнула она.