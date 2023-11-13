Названа оптимальная комплектация автомобиля для путешествий по России Тревел-блогер Ансталь: путешествовать по России лучше на удобном универсале

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Длительные путешествия лучше всего совершать в трейлере, однако для поездок по России он не подойдет, поскольку в стране мало кемпов, где можно их заряжать, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, лучшими машинами для путешествий по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы, а для тура по городам — универсалы и вместительные седаны. Для длительных же поездок отличным выбором станут минивэны, подчеркнула она.

Лучше всего подойдут полноразмерные внедорожники или кроссоверы, если вы собираетесь посетить труднопроходимые места. <...> Если вы собираетесь в тур по городам, где нет бездорожья, водопадов, рек, озер, то можно просто брать вместительную машину, — сказала тревел-блогер.

Специалист отметила, что для длительных путешествий на автомобиле важную роль играет комфорт и большой багажник, чтобы в него можно было поместить палатки для ночлега. Авто должно быть просторным, чтобы находящимся в нем путешественникам было комфортно спать. Также транспортное средство должно быть оборудовано кондиционером, работающим и на обогрев, и на охлаждение в зависимости от климатических условий.

Иногда водители меняются: муж и жена, например, поэтому должно быть место, где водитель может выспаться. Если едет много людей, а машина маленькая, то никому не удастся нормально выспаться, отдохнуть, — пояснила Ансталь.

Ранее автоэксперт, ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич посоветовал россиянам, желающим отправиться на отдых на личном авто, рассмотреть направление по реке Волге вдоль Центральной России. Специалист объяснил, что турпоток по этому направлению значительно меньше, если сравнивать его с южным.