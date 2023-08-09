Россиянам назвали лучший материал для кухонной мойки Строительный эксперт Васильев: для кухни лучше купить мойку из матовой нержавейки

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Лучшим материалом для кухонной мойки является текстурная матовая нержавеющая сталь, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, подобное покрытие практически неуязвимо перед разводами или царапинами.

Самая практичная кухонная мойка, неуязвимая и долговечная — из текстурной матовой нержавеющей стали. На ней никогда не возникнет ни разводов, ни царапин. Можно выбрать и глянцевую мойку из нержавейки. Но царапины от кастрюль, сковородок, ножей на ней со временем все равно появятся, сколько ни натирай спецсредствами, — добавил Васильев.

Собеседник подчеркнул, что главное в мойках из нержавейки — толщина. По его словам, штампованные мойки толщиной 0,6 мм тонки, как фольга, и их толщина должна составлять не менее 0,8 мм, а мойки толщиной 1–1,2 мм считаются особо прочными и надежными.

Есть мойки дорогие — из гранитной крошки, они не только красивые, но и более тихие, поглощают шум воды. Но они очень тяжелые, для ДСП-мебели не подойдут, так как нуждаются в прочной опоре из дерева или металла. Ее материал — это сплав гранитной крошки, полимеров, акрила и при ударе может отколоться, также к такой мойке нельзя применять железные губки, абразивные средства, — подытожил Васильев.

Он отметил, что мойку лучше расположить либо в углу, либо между плитой и холодильником — так с обеих сторон появится рабочая поверхность. Васильев добавил, что по бокам стоит разместить шкафы для чистой посуды, а непосредственно над раковиной — сушилку. Собеседник призвал не монтировать оборудование в узкую кухонную тумбу, так как размер мойки должен превышать 60 см в ширину.

Ранее эксперт также рассказал о разнице между паркетом и ламинатом. По его словам, существуют виды ламината, способные прослужить 20–30 лет при бережной уборке и умеренном попадании солнечного света, но подобные стройматериалы по стоимости приближаются к паркету, который сам по себе гораздо более долговечный.