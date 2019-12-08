https://static.news.ru/photo/b6802aa0-1976-11ea-b5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Специалисты Ростуризма распределили российские горнолыжные курорты по их направленности. Названы места, которые лучше всего посещать начинающим, опытным лыжникам, а также россиянам, отдыхающим с детьми.

По мнению специалистов, тем, кто только встал на лыжи, лучше всего отправиться на курорт Шерегеш в Кемеровской области. Он отличается большим количеством учебных склонов и трасс. Также для новичков подойдут курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край), сообщает RT.

Мастера горных лыж могут смело ехать на курорт Чегет в Кабардино-Балкарии, знаменитый самыми сложными в стране трассами. Профессионалам рекомендуются также курорты в Мурманской и Сахалинской областях.

Любителям семейного отдыха, считают в Ростуризме, подойдут курорты Сочи (Краснодарский край), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Манжерок (Республика Алтай), где есть учебные трассы для детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное агентство по туризму предложило выделить финансирование на субсидии туроператорам. Это поможет расширить границы сезона, включая апрель–май и сентябрь–октябрь, заявил советник руководителя ведомства Дмитрий Горин. Представитель ведомства напомнил, что значительная часть стратегии развития отрасли в России до 2035 года посвящена транспортной доступности.