Россиянам напомнили о запрете покидать место прописки во время мобилизации «Объясняем.рф»: подлежащие мобилизации граждане не должны покидать место прописки

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Военнообязанные граждане России не имеют право во время мобилизационного призыва проживать более трех месяцев в местах, отличных от места прописки, сообщается на портале «Объясняем.рф». Отмечается, что для получения такого права необходимо обратиться в военкомат по месту прописки.

Вне периода мобилизации без постановки на воинский учет возможно проживать в месте, отличном от места регистрации, не более 3-х месяцев (ст. 8 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). В период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата, — говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что согласно данному закону нарушителям может грозить административное наказание в виде штрафа.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила об отсутствии ограничений по поездкам как по России, так и за рубеж на фоне частичной мобилизации. За уточнениями глава Ростуризма посоветовала обращаться в военкомат, к которому приписан гражданин.