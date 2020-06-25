Россиянам дали возможность отдыхать в Кабо-Верде без визы

https://static.news.ru/photo/20835f92-b78f-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Кабо-Верде Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Кабо-Верде вступит в силу с 4 июля текущего года. Об этом сообщает МИД РФ.

В соответствии с соглашением, россияне и граждане Республики Кабо-Верде, не планирующие осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз для въезда — пребывания, выезда или следования транзитом — на территорию другого государства. Срок каждого такого визита не может превышать 60 дней.

Государство Кабо-Верде расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Туризм является основной статьёй доходов бюджета. Путешественники едут сюда за дикой природой, для занятий дайвингом, сёрфингом и спортивной рыбалкой.