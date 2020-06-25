Россиянам дали возможность отдыхать в Кабо-Верде без визы

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Кабо-Верде вступит в силу с 4 июля текущего года. Об этом сообщает МИД РФ.
В соответствии с соглашением, россияне и граждане Республики Кабо-Верде, не планирующие осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз для въезда — пребывания, выезда или следования транзитом — на территорию другого государства. Срок каждого такого визита не может превышать 60 дней.
Государство Кабо-Верде расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Туризм является основной статьёй доходов бюджета. Путешественники едут сюда за дикой природой, для занятий дайвингом, сёрфингом и спортивной рыбалкой.
Российские границы пока остаются закрытыми как на въезд, так и на выезд из-за пандемии коронавируса. Вопрос о дате их открытия в Кремле пока не обсуждается. Туристам, желающим отправиться на отдых за рубеж, придётся ждать минимум до конца августа, предполагают в Ассоциации туроператоров России,
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен