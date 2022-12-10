Россиянам дали советы по выбору новогодней ели Предприниматель Пухарев: пихта или сосна подойдут в качестве символа предстоящего года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый год все ближе, и по всей России открылись первые елочные базары. Директор компании по продаже елок Владислав Пухарев в разговоре с NEWS.ru объяснил, на что обратить внимание при выборе живой новогодней ели и какое дерево подойдет лучше всего в качестве символа наступающего 2023 года. По его словам, все зависит от запросов покупателя: если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна, а если желаете, чтобы елка имела характерный запах, тогда вам нужна обычная русская елочка.

Перед походом на елочный базар важно определиться с размерами дерева и четко сказать об этом продавцу, который подберет елку по вашему запросу. Затем нужно попросить распаковать ее, продавец также обязан постучать елкой о землю, с нее не должно сыпаться много иголок, а только небольшая часть сухих.

Елка должна иметь здоровый вид, на ней не должно быть грибка и плесени. Нужно провести рукой по иголке, чтобы она не осталась в руке. Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна. Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка, но она стоит меньше и уже через неделю начинает осыпаться, — подчеркнул Пухарев.

Если при покупке живой ели, вы заметили в коре небольших паучков, жучков или червяков, то эксперт рекомендовал не обращать на них внимание, так как они не опасны и не приносят дереву никакого вреда.

Что касается наличия паучков и червяков в коре ели, которые засыпают там на зиму, то это не страшно. Это живое растение, которое растет в лесу. Когда различные букашки попадают в тепло, они просто просыпаются. Бояться их не стоит, ничего страшного вы не увидите. Само дерево от наличия пауков или червяков никак не страдает, — подытожил Пухарев.

Ранее эколог Ирина Лебедева рассказала, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования.