Россиянам дали совет, как оставаться здоровыми после 30 лет Врач Филева посоветовала поддерживать физическую активность после 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы оставаться здоровыми после 30 лет, важно поддерживать физическую активность, посоветовала врач-дерматовенеролог Александра Филева. В беседе с LIFE.ru специалист отметила, что для этого необязательно посещать фитнес-центр, достаточно больше гулять и подниматься по лестницам пешком.

Перед работой можно немного пройтись, выйдя из автобуса на пару остановок раньше или оставив машину на отдаленной парковке, подняться на нужный этаж пешком, а не на лифте. В выходной день полезно отправиться на пешую, лыжную или велосипедную прогулку, — подчеркнула врач.

По словам специалиста, в 20-30 лет организм человека находится на пике физического здоровья и активности, но после постепенно замедляется обмен веществ, сокращается производство коллагена, на коже появляются морщины. Чтобы этого избежать, рекомендуется скорректировать образ жизни. Филева напомнила, что важно полноценно и сбалансированно питаться. Так, можно использовать метод здоровой тарелки: на каждый прием пищи должно приходиться как можно больше продуктов, богатых клетчаткой, 25% белков и 25% медленных углеводов. Желательно, чтобы доля полезных жиров при этом не превышала 10%.

Нельзя забывать и о здоровом сне — его продолжительность должна составлять не менее семи часов в сутки. Врач отметила, что после 30 лет начинается один из самых стрессовых периодов — многие большую часть времени уделяют карьере или созданию семьи. Филева уточнила, что хроническое перенапряжение может негативно повлиять на работу иммунной системы.

К 30 годам стоит еще более внимательно относится к своему здоровью. «Поймать» болезни на ранней, бессимптомной стадии помогают современные методы лабораторной диагностики, — заключила Филева.

Диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич ранее напомнила, что укрепить иммунитет перед началом осеннего сезона помогут богатые витаминами фрукты и ягоды. По ее словам, в рацион стоит добавить шиповник, смородину и яблоки.