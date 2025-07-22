Россиянам дали совет, как качественно высыпаться Фельдшер Балан: чтобы высыпаться, следует отказаться от тяжелой пищи и кофеина

Чтобы качественно высыпаться, нужно отказаться от тяжелой пищи перед сном и сократить потребление кофеина, заявила изданию «Вести Подмосковья» управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы», фельдшер Наталья Балан. По ее словам, снотворное рекомендуются принимать в крайнем случае и по назначению врача.

Чаще всего бессонница возникает на фоне обострения хронических заболеваний, болевых синдромов, стрессовых ситуаций, тревоги из-за чувства одиночества, недостатка физической активности, дефицита мелатонина, — сообщила она

Есть и более тревожный фактор — нарушение сна может стать одним из первых симптомов деменции. Поэтому нужно пройти обследования и выяснить первопричину проблемы.

Психиатр Михаил Ответчиков ранее предупредил, что стресс может не только вызывать психические расстройства, но и ускорять старение мозга. По его словам, стресс способен заглушать определенные гены, отвечающие за важные функции.