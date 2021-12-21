Россиян заставят проходить на «Госуслугах» двухфакторную авторизацию

В России со следующего года введут обязательную двухфакторную идентификацию пользователей на портале госуслуг, сообщает пресс-служба Минцифры. По словам представителей ведомства, это делается для дополнительной защиты данных граждан. Им надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит через SMS. Об этом пишут «Известия».

Сейчас количество учётных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое. Второй фактор авторизации на портале, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что подобное решение вписывается в общемировой тренд, где крупные IT-корпорации уже заявили о переходе на такой метод авторизации пользователей. В настоящее время до 90% пользователей «Госуслуг» используют однофакторную идентификацию.

Ранее стало известно, что в следующем году российское правительство существенно увеличит количество сервисов, предоставляемых через портал «Госуслуги» для предпринимателей и граждан. В частности, речь идёт о получении лицензий и разрешений, назначении пособий на детей, приёме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость и других. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.