Мишустин: кабмин расширит функционал «Госуслуг» в 2022 году

Правительство России в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги». На нём появится более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Речь идёт в том числе о пособиях на детей, приёме налоговых деклараций и регистрации прав на недвижимость, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится ещё более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано, — заявил он.

Среди таких услуг — назначение ряда пособий на детей, проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, приём деклараций по налогу на доходы физических лиц, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.

Ранее такие услуги ранее были доступны только на региональных порталах, сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город, — резюмировал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин удивился информации о том, что уплата штрафов стала в 2021 году у россиян «популярным сервисом». Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на «Госуслугах» было оформлено 46 млн штрафов ГИБДД на сумму 25 млрд рублей.