Россиян призвали подготовиться к сезону гриппа В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости вакцинации к сезону гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К сезонному осеннему росту заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо подготовиться заранее, рассказали СМИ в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В ведомстве напомнили, что лучшими способами защитить себя от инфекции являются вакцинация и витамины.

Как пишет издание, в России сезонный всплеск заболеваемости гриппом, как правило, начинается в ноябре. Заболевание очень заразно, протекает в тяжелой форме и может вызывать такие осложнения, как острая дыхательная и сердечно-­сосудистая недостаточность, поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит) и ряд других.

В Роспотребнадзоре рассказали, что наиболее эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. По данным ведомства, в рамках прививочной кампании в этом году планируется иммунизировать не менее 60% населения Санкт-Петербурга. Прививочная кампания в городе стартует 28 августа.

Также важную роль в профилактике гриппа играют витамины, продолжили эксперты ведомства. Их можно получить из фруктов, овощей и ягод, в том числе баклажанов, кабачков, сладкого перца, кукурузы, брокколи, гороха, стручковой фасоли, лука и чеснока, помидоров, огурцов, свеклы, картофеля, всех видов виды капусты, персиков, абрикосов, винограда, слив, яблок и груш.

Появляется и самая большая ягода — арбуз. Также продают вишню, бруснику, голубику, ежевику, малину и крыжовник. К концу месяца появляются «витаминные чемпионы» — облепиха и клюква, — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Также в ведомстве посоветовали не забывать регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками, носить маску в общественных местах, а при первых симптома заболевания — оставаться дома.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что в России ожидается подъем заболеваемости гриппом. При этом, по его словам, сейчас нет оснований говорить, что болезнь будет какой-то необычной.